रोजगारासाठी एमआयडीसीचे विस्तारीकरण आवश्यक

राज्य शासनाकडे पाठपुरावा (Follow up with the state government) सुरू असून या रस्त्यांसाठी लवकरच निधी उपलब्ध करुन देऊ, असे आमदार जगताप यांनी सांगीतले. नगर शहरातील नागापूर-बोल्हेगाव परिसरातील एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. नागापुर-बोल्हेगाव रस्त्याला (Nagapur-Bolhegav Road) महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे (Chhatrapati Shivaji Maharaj) नाव देण्यात येणार आहे, असे यावेळी नगरसेवक कुमारसिंग वाकळे यांनी सांगीतले.