वीज कनेक्शन तोडण्याचा तुघलकी निर्णय वितरण कंपनीने तात्काळ मागे घ्यावा - आ. विखे

शिर्डी (Shirdi) येथील हॉटेल व्यावसायिक आणि इतर छोट्या-मोठ्या दुकानदारांचे वीज कनेक्शन तोडण्याचा (Disconnect the power connection) तुघलकी निर्णय वीज वितरण कंपनीने तात्काळ मागे घ्यावा (The power distribution company should withdraw immediately), अशी मागणी आ. राधाकृष्ण विखे पाटील (MLA Radhakrushan Vikhe Patil) यांनी केली आहे.