गोदावरीतून सिंचन व पिण्यासाठी तातडीने आवर्तन सोडा - आ. विखे

जलसंपदाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गोदावरी कालवे (Godavari Canal) लाभक्षेत्रात आजपर्यंत अत्यंत अपुरा पाऊस झाला आहे. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील पिके (Crops) पाण्यावाचून सुकून जात आहेत. तसेच लाभक्षेत्रातील नागरिकांचा व जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झालेला असून नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे शेती व पिण्याच्या पाण्यासाठी गोदावरी कालव्यांचे आवर्तन (Rotation of Godavari canals for agriculture and drinking water) सुरू करून पिकांना जीवदान देऊन लाभक्षेत्रातील शेतीच्या व पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्याबाबत लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांची मागणी आहे.