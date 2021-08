पॉवरफुल्ल इंजिनलाच आमचा डबा जोडणार !

श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur

‘तुम्ही तुमचा डबा नेमके कोणाला जोडायचा हे ठरवा‘ आम्हाला जोडला तर फायदाच होईल, अशी कोपरखळी आमदार राधाकृष्ण विखे (MLA Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी माजी आमदार भानुदास मुरकुटे (Former MLA Bhanudas Murkute) यांना मारली. त्याला मुरकुटे (Former MLA Bhanudas Murkute) यांनीही त्यांच्या खास शैलीत उत्तर दिले. ‘जे इंजिन पॉवरफुल्ल असेल त्यालाच आम्ही आमचा डबा जोडणार’ असे मुरकुटे (Former MLA Bhanudas Murkute) म्हणताच उपस्थितांमधून हश्याचे फवारे उडाले.