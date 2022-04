पाथर्डी |तालुका प्रतिनिधी| Pathardi

गेली दोन वर्ष करोना (Corona) व अतिवृष्टीमुळे (Heavy Rain) तालुक्यातील शेती पिकांचे (Crops) मोठे नुकसान (Loss) झाल्यामुळे शेतकरी प्रचंड आर्थीक संकटात (Financial Crisis) सापडला आहे. यावर्षी तालुका कृषी विभागाने (Department of Agriculture) योग्य नियोजन करून तालुक्याची गरज लक्षात घेऊन आवश्यक असणारी मागणी करून शेतकर्‍यांना मुबलक प्रमाणात उच्च प्रतीचे चांगल्या कंपन्याचे दर्जेदार खते (Fertilizers), बी बियाणे (Seeds) उपलब्ध करून द्यावीत. तसेच साठेबाजी व कृत्रीम टंचाई होणार नाही याची दक्षता घ्यावी अशा सुचना आमदार मोनिका राजळे (MLA Monika Rajale) यांनी कृषी विभागाला (Department of Agriculture) दिल्या.