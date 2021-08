आरोग्य सुविधांसाठी आमदार राजळेंचे नामदार टोपे यांना साकडे

पाथर्डी |प्रतिनिधी|Pathardi

करोनाच्या तिसर्‍या लाटेचा पार्श्वभूमीवर ( Background to the third wave of the corona) सांभाव्य धोका (Potential danger) लक्षात घेऊन पाथर्डी शेवगाव विधानसभा मतदार संघाच्या (Pathardi Shevgaon Assembly constituency) आमदार मोनिका राजळे (MLA Monik Rajale) यांनी मुंबई येथे राज्याचे आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री राजेश टोपे (Health Minister Rajesh Tope) यांची भेट घेऊन पाथर्डी व शेवगाव तालुक्यातील (Shevgav Taluka) करोनाची सद्यस्थितीबाबत माहिती देऊन आरोग्य सुविधा व उपाययोजना सुधारणांबाबत साकडे घातले.