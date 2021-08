पैशासाठी शिक्षक, शिक्षकेतरांची अडवणूक निषेधार्ह : आ. तांबे

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

माध्यमिक शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार हटावच्या घोषणा (Announcing the elimination of corruption in the secondary education department) देत जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघाच्यावतीने क्रांती दिनी (Revolution Day) जिल्हा परिषद मधील माध्यमिक शिक्षक विभागाच्या (Department of Secondary Teachers) कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन (Movement) करण्यात आले. वेतन पथक कार्यालयातील भ्रष्टाचार थांबवावा अन्यथा दर फलक कार्यालयाबाहेर लावण्याची उपरोधक मागणी शिक्षकांनी (teacher Demand) केली.