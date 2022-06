शाळेतून विद्यार्थ्यांचा खरा व्यक्तिमत्व विकास - ना. आशुतोष काळे

कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav

मागील दोन ते अडीच वर्षापासून जीवघेण्या करोना महामारीमुळे (Corona Pandemic) शाळा बंद ठेवावी लागली होती. विद्यार्थी शिक्षणापासून (Teacher) दूर जाऊ नये यासाठी ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीने (Online learning Methods) विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. परंतु ऑनलाईन शिक्षण (Online learning) ही तात्पुरती पर्यायी व्यवस्था होती. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकास होण्यासाठी शाळेत मिळणारे शिक्षण हे अत्यंत महत्त्वाचे असून शाळेतूनच विद्यार्थ्यांचा खरा व्यक्तिमत्व विकास होतो, असे प्रतिपादन रयत शिक्षण संस्थेच्या उत्तर विभागाचे अध्यक्ष ना. आशुतोष काळे (President of the North Division of Rayat Shikshan Sanstha Ashutosh Kale) यांनी केले.