अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

राज्यात पदविकाधारक (Diploma holders in the state) पशुवैद्यकांचे प्रलंबित मागण्यांसाठी (Pending demands of veterinarians) 15 जूनपासून आंदोलन सुरू (Movement Start) आहे. आंदोलनाचा (Movement) आता पुढील टप्पा असून पशूसंवर्धन विभागाचे आयुक्तांचे (Commissioner of Animal Husbandry) या डॉक्टरांचा (Doctor) प्रश्‍न सोडवावा, याप्रश्‍नी थेट मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी जनावरांच्या डॉक्टरांच्या संघटनेने आ. अरूण जगताप (MLA Arun Jagtap) आणि आ. नीलेश लंके (MLA Nilesh Lanke) यांची भेट घेवून त्यांना निवेदन देवून केली आहे.