अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

अल्पवयीन मुलीला (Minor Girl) पळवून नेणार्‍या आरोपीला (Accused) दोन वर्षानंतर अटक (Arrested) करण्यात आली असून अल्पवयीन मुलीची सुटका (The Release of the Minor Girl) करण्यात आली आहे. अभिमन्यु आठरे (रा. मदडगाव ता. नगर) असे अटक केलेल्या आरोपीचे (Accused) नाव आहे. आठरे विरोधात नगर तालुका पोलीस ठाण्यात (Nagar Taluka Police Station) गुन्हा दाखल आहे. अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध विभागाने (Department of Unethical Human Trafficking Prevention) ही कामगिरी केली.