शासन नुकसानग्रस्तांच्या पाठिशी, लवकरच योग्य मदत - राज्यमंत्री तनपुरे

शेवगाव |तालुका प्रतिनिधी| Shevgav

या तालुक्यात पूर कधीही पाहिलेला नाही. अचनाक ढगफुटी झाल्यामुळे अत्यंत दुर्दैवी प्रसंगाचा सामना शेवगावकरांनी (Shevgav) केला. या संकट काळात धीर सोडू नका. या पुरामुळे (Flooding) दहा गावांत झालेले नुकसान (Losses) हे कधीही भरून निघणार नाही. परंतु शासन तुमच्या पाठीशी आहे. घुले कुटुंबीयही (Ghule Family) परिस्थितीवर नियंत्रण (Control of the situation) ठेवून आहेत. सर्व अधिकारी व त्यांच्या टीम व्यवस्थित पंचनामे करून अहवाल सादर करतील. शासन योग्य पध्दतीने मदत करील अशी ग्वाही देतो, असा दिलासा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे (Minister of State Prajakt Tanpure) यांनी पूरग्रस्त नागरिकांना दिला.