काही कळायच्या आत शेतीचं लय वाटोळ झालं बघा साहेब...

करंजी (प्रतिनिधी)

आधी पाऊस नव्हता म्हणून पीक वाया गेली. राहिली सायली होती ती थोड्याफार पाण्यावर जगवली..पण काही कळायच्या आत धो धो पाऊस झाला अन तीपण पावसाच्या वाहून गेली.. साहेब आमच्या शेतीचं लयं वाटोळंं झालं बघा.. अशा व्यथा पाथर्डी तालुक्यातील मांडवे शिरापूर, तिसगाव, त्रिभुवनवाडी घाटशिरस, शिराळ या परिसरातील नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांनी पोटतिडकीने मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे (Minister of State for Relief and Rehabilitation Prajakta Tanpure) यांच्यासमोर मांडल्या.