नगर एमआयडीसीत लवकरच शंभर बेडचे सुपर स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल

नगर एमआयडीसीमधील (Nagar MIDC) महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स (Maharashtra Chamber of Commerce), इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड ऍग्रिकल्चरच्यावतीने (Industries and Agriculture) औद्योगिक क्षेत्रातील सुविधा व अडीअडचणी या विषयावर बैठक बोलावली होती. त्यात राज्यमंत्री तटकरे बोलत होत्या. यावेळी आ. संग्राम जगताप MLA Sangram Jagtap), औद्योगिक संस्थेचे व्हाईस चेअरमन प्रकाश गांधी, राजेश पेवाल, दिलीप अकोलकर, संजय बंदिष्टी, संतोष लांडे, योगेश गलांडे, प्रा. माणिकराव विधाते, मनपा विरोधी पक्षनेता संपत बारस्कर, नगरसेवक कुमारसिंह वाकळे आदी उपस्थित होते. यावेळी राज्यमंत्री तटकरे म्हणाल्या, इतर राज्यात उद्योगधंद्यांसाठी वीज दरवाढीत कपात (Reduction in power tariff) देत असल्याने संबंधित उद्योग त्या-त्या राज्यात जात आहे. महाराष्ट्र सरकारही वीज दरवाढीत कपात करणार आहे.