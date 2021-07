ना. प्राजक्त तनपुरे यांनी या आढावा बैठकीत (review meeting) पदाधिकारी, नागरिक व शेतकर्‍यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. नवीन वीज धोरणाद्वारे शेतकर्‍यांना थकित वीज देयकात भरीव सुट दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. अहमदनगर जिल्ह्यात दहा नवीन सब स्टेशन उभारण्यात येणार (new sub station will be set up) असून त्यापैकी दोन सब स्टेशनचा फायदा श्रीरामपूर तालुक्यातील नागरिकांना आणि शेतकर्‍यांना होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. श्रीरामपूर शहर पाणीपुरवठा योजनेला (Shrirampur City Water Supply Scheme)अखंडित वीजपुरवठा करण्याचे निर्देश यावेळी मंत्रीमहोदयांनी दिले. महावितरणने शेतकर्‍यांना चांगल्या सुविधा देतानाच ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्तीसाठी शेतकर्‍यांना खर्च करण्यास सांगू नये अशी सक्त ताकीद दिली. नागरिक व शेतकर्‍यांनी चालू वीज बिल भरण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. वीज विषयक समस्यांचा आढावा घेताना लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांची दखल घेऊन महावितरण कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी त्या त्वरित सोडविण्याचे निर्देशित केले.