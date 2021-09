ना. सत्तार यांचा ताफा शिवसैनिकांनी अडविला

कोल्हार |वार्ताहर| Kolhar

जिल्हा परिषदेचा (Zilla Parishad) कार्यक्रम असतानाही निमंत्रण पत्रिकेमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांचा फोटो नाही तसेच शिवसेनेचे मंत्री (Shivsena Minister) कोल्हार (Kolhar) येथे येत असताना स्थानिक पदाधिकार्‍यांना विश्वासात घेतलेे नाही, त्यामुळे नाराज झालेल्या शिवसैनिकांनी काल आपल्या पक्षाचे ग्रामविकास व महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार (Minister of State for Rural Development and Revenue Abdul Sattar) यांच्या वाहनाचा ताफा अडविला.