30 वर्षांची युती तुटली पण विखेंशी माझी 25 वर्षांची मैत्री टिकून - ना. सत्तार

कोल्हार |वार्ताहर| Kolhar

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसमधील (Congress) 42 आमदारांपैकी आमच्या 17 आमदारांचे नेते हे आ. राधाकृष्ण विखे पाटील (MLA Radhakrishna Vikhe Patil) होते. कोठेही सही करण्यासाठी आमचे पेन रेडी होते. रिक्षा तयार झाली होती. निव्वळ टायर बसवायचे शिल्लक होते. स्टेअरिंग कुणाच्या हातात असावे यावरून उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) व देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यात एकमत झाले नाही. सेना-भाजपाची (Shivsena-BJP) 30 वर्षांची युती तुटली मात्र विखे पाटलांशी (Radhakrishna Vikhe Patil माझी 25 वर्षांपासूनची दोस्ती टिकून असल्याचे ग्रामविकास व महसूल राज्यमंत्री ना. अब्दुल सत्तार (Minister of State for Rural Development and Revenue Abdul Sattar) यांनी आवर्जून सांगितले.