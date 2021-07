कोल्हेंनी नगरसेवकांच्या नावाने हास्यास्पद आरोप करू नये- नगराध्यक्ष वहाडणे

कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav

कोपरगावसाठी आवर्तन (Kopargav Avartan) मिळावे यासाठी 1 महिन्यापासून प्रयत्न सुरू आहेत. मागील महिन्यात जलसंपदा विभागाला (Department of Water Resources Letter) लेखी पत्र पाठविण्यात आले. त्यानंतरही दोन वेळा स्मरण पत्र पाठविले. पण धरणक्षेत्रात पुरेसा पाऊस न झाल्याने धरणात पाण्याची आवक कमी (Decreased water inflow into the dam) आहे असे लेखी उत्तर कोपरगाव नगरपरिषदेला (Kopargaon Municipal Council) आले. तरीही लवकरात लवकर आवर्तन मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरूच आहेत. मात्र कोल्हेंनी आंदोलनाची (Kolhe Movement) नौटंकी करून नगरसेवकांच्या (Corporators) नावाने हास्यास्पद आरोप करू नये अशी टीका नगराध्यक्ष विजय वहाडणे (Criticism Mayor Vijay Vahadne) यांनी केली आहे..