शहराच्या विकासासाठी निधी द्या : महापौर शेंडगे

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

नगर शहराच्या (Nagar City) सर्वांगिण विकासाठी राज्य सरकारने (State Government) वाढीव निधी (Fund) उपलब्ध करुन द्यावा, त्याचप्रमाणे नगरचा वाढता विस्तार पाहता तंत्रशिक्षणाच्या (Technical Education) जागा वाढविण्यात याव्यात, अशी मागणी महापौर रोहिणी शेंडगे (Mayor Rohini Shendge) यांनी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री ना.उदय सामंत (Minister of State for Higher and Technical Education Uday Samant) यांच्याकडे केली. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री ना.उदय सामंत (Uday Samant) नगर येथे आले असता त्यांचे शहराच्यावतीने स्वागत महापौर रोहिणी शेंडगे (Mayor Rohini Shendge) यांनी केले.