शिर्डी नगरपंचायतची पुरस्काराची परंपरा कायम राहील- नगराध्यक्ष गोंदकर

राज्य शासनाच्या माझी वसुंधरा (Majhi Vasundhara) अभियानांतर्गत शिर्डी नगरपंचायतीस राज्यात प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार जाहीर (first prize in the state was announced) झाला आहे. याबद्दल नगराध्यक्ष श्री. गोंदकर यांचा शहरातील ग्रिन एन क्लिन शिर्डी यांच्यावतीने सत्कार करण्यात आला. माजीमंत्री आ. राधाकृष्ण विखे पाटील (MLA Radhakrushan Vikhe Patil) तसेच खा. डॉ. सुजय विखे पाटील (MP Sujay Vikhe Patil) यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिर्डी शहराची वाटचाल स्वच्छ शहराबरोबरच हरीत शहर म्हणून नावारूपास आली असून आगामी वर्षात नगरपंचायतीच्या माध्यमातून शहरात चाळीस हजार वृक्षांची लागवड करण्याचा संकल्प (Determination to plant trees) केला आहे.