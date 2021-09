महाविकास आघाडीच्या 138 कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल

कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav

शहरातील मुख्य रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे दुरवस्था झाल्याने महाविकास आघाडीचे (Mahavikas Aghadi) घटक पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP), शिवसेना (Shivsena), काँग्रेस (Congress) आणि मनसेच्यावतीने (MNS) शहरातील खड्डे (City Pits) मुरूम टाकून बुजवण्यात आले होते. व रस्त्यांच्या कामांना विरोध करणार्‍या कोल्हे गटाच्या नगरसेवकांचा निषेध (Protest of the corporators of Kolhe Group) करण्यात आला होता. यावेळी मोठ्या संख्येने महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष व मनसेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.