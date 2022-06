राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा, ओबीसी आरक्षणाला धक्का

टिळेकर म्हणाले, भाजपाच्या गत राज्य सरकारने मराठा समाजाला (Maratha Society) दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाने (High Court) मान्य केले. पण, विद्यमान आघाडी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणासाठी बाजू मांडण्यास कमी पडले आणि मराठा समाज्याला आरक्षण गमवावे लागले. तर ओबीसी आरक्षणावरून केंद्र सरकारवर टीका (Criticism of the Central Government) करणारे राज्य सरकार इम्पेरिकल डाटा अडीच वर्षात देऊ शकले नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला (OBC Reservation) धक्का लागला. राज्याने ओबीसी आयोगाला निधी दिला नाही. मध्यप्रदेश सरकारने (Government of Madhya Pradesh) साडे तीन महिन्यात डाटा न्यायालयात देऊन ओबीसी आरक्षण वाचविले. तेव्हा आपल्या राज्य सरकारचा खोटेपणा मध्यप्रदेशच्या निर्णयामुळे सिद्ध झाला, अशी टीका टिळेकर यांनी केली.