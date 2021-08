राहुरी विद्यापीठाला संशोधनासाठी भरीव निधीची तरतूद करू

राहुरी |तालुका प्रतिनिधी| Rahuri

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे (Mahatma Phule Agricultural University) कृषी क्षेत्रातील (Agricultural sector) योगदान लक्षात घेता कृषीपंढरी समान राहुरी कृषी विद्यापीठाला (Rahuri Agricultural University) संशोधनासाठी भरीव निधीची (Fund) तरतूद केली जाईल, असे प्रतिपादन राज्याचे कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम (Minister of State for Agriculture Dr. Viswajit Kadam) यांनी केले.

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात (Mahatma Phule Agricultural University) विद्यापीठ शास्त्रज्ञ सुसंवाद बैठकीला मार्गदर्शन करताना ना. डॉ. कदम (Minister of State for Agriculture Dr. Viswajit Kadam) बोलत होते. अध्यक्षस्थानी कुलगुरु डॉ. पी.जी. पाटील (Vice Chancellor Dr. P.G. Patil) होते. याप्रसंगी फलोत्पादन राज्यमंत्री कु. आदिती तटकरे, (Minister of State for Horticulture Aditi Tatkare) नगरविकास व उर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे (Minister of State for Urban Development and Energy Prajakt Tanpure), आ. रोहीत पवार (MLA Rohit Pawar), आ. लहू कानडे (MLA Lahu Kanade), कार्यकारी परिषद सदस्य आ. नरेंद्र दराडे (Executive Council Member Narendra Darade), उपस्थित होते.