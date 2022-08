महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरू कार्यालयावर संतप्त विद्यार्थ्यांकडून दगडफेक

राहुरी |प्रतिनिधी| Rahuri

राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या (Mahatma Phule Agricultural University) कुलगुरू कार्यालयावर (Office of the Vice-Chancellor) रविवार दि. 31 जुलै रोजी पहाटे 1 ते 3 च्या दरम्यान संतप्त विद्यार्थ्यांच्या (Angry Students) एका गटाकडून कुलगुरू कार्यालयात (Office of the Vice-Chancellor) आसरा घेतलेल्या दुसर्‍या गटावर दगडफेक (Stone Throwing) करण्यात आली आहे. विद्यापीठाच्या दोन गटामध्ये रात्री दगडफेक (Stone Throwing) झाल्याने एकच खळबळ उडाली.