राहुरी कृषी विद्यापिठातील शिक्षकांना 7 वा वेतन

राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील (Agricultural Universities in the State) शिक्षकवर्गीय कर्मचार्‍यांना 7 वा वेतन आयोग लागू (7th Pay Commission applicable to teaching staff) करण्यास काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी (Approval in the meeting of the State Cabinet) देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) होते.