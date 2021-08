संगमनेर |वार्ताहर| Sangamner

महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदच्या (Maharashtra State Council for Educational Research and Training) वतीने सुरू करण्यात आलेल्या स्वाध्याय उपक्रमात (Swadhay Activities) अहमदनगर जिल्हा राज्यात द्वितीय (Ahmednagar district is second in the state) स्थानावर असून नाशिक विभागात प्रथम क्रमांकावर आहे. जिल्ह्यातील 2 लाख 21 हजार 269 विद्यार्थ्यांनी पाचव्या आठवड्यात स्वाध्याय पूर्ण केले आहे.