GST कर प्रणालीत नियमित भरणा केल्याबद्दल केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडून 'ज्ञानेश्वर'चा सन्मान

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाने कारखान्याला सर्टिफिकेट ऑफ अप्रेसिएशन (Certificate of Appreciation) प्रमाणपत्र प्रदान करून सन्मान केला आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाचे अध्यक्ष एम.अजित कुमार (Central Board of Indirect Taxes and Customs M. Ajit Kumar) यांनी हे प्रमाणपत्र प्रदान केले असल्याची माहिती कारखान्याचे अध्यक्ष माजी आमदार नरेंद्र घुले पाटील (Former MLA Narendra Ghule Patil) यांनी दिली.