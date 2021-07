यात रस्त्यावर विनाकारण फिरणार (Wandering for no reason) यांना अडवून त्यांच्यावर दंडाची कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच ज्यांच्याकडे वाहन चालविण्याचा परवाना नाही, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन (traffic rules) करणार्‍यांवर सुद्धा कारवाई केली जात आहे. रविवारी सकाळपासूनच दिल्लीगेट परिसरामध्ये तोफखाना पोलिसांनी ही कारवाई मोहीम (Action campaign) सुरू केली तर कोतवाली हद्दीमध्ये आयुर्वेद हॉस्पिटलजवळ (Near Ayurveda Hospital) पोलिसांनी तपासणी मोहीम सुरू केली होती. नगरमध्ये पोलिसांचे पथक वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरत असून बंदचा आढावा सुद्धा ते घेत आहे. तर दुसरीकडे महानगरपालिकेचे (Municipal Corporation) विशेष पथक सुद्धा बंद बाबतचा आढावा घेऊन काही ठिकाणी दंडात्मक कारवाई करत होते.