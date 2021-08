नगर शहरातून दुचाकी चोरणारी टोळी जेरबंद

या पथकांनी नगर शहरात दुचाकी चोरट्यांचा शोध सुरू (The search for bike thieves continues in the city) केला. नागरदेवळे येथील दिलीप शिंदे हा साथीदारांसह दुचाकी चोरीत असल्याची खबर निरीक्षक कटके यांना मिळाली. त्यांनी पथकाला आरोपी जेरबंद करण्याच्या सूचना केल्या. पथकाने नागरदेवळे (Nagardevale) येथील तिघांसह भिंगारच्या (Bhingar) मोमीमपुरातून एकाला अटक केली. अधीक्षक पाटील, अपर अधीक्षक सौरभ अग्रवाल, शहर उपअधीक्षक विशाल ढुमे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एलसीबीच्या (LCB) पथकाने ही कारवाई केली.