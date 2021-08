पिंपरी निर्मळ येथे विहिरीत पडून बिबट्याचा मृत्यू

पिंपरी निर्मळ (Pimpari Nirmal) परीसरातील हनुमान वाडी, देसाई वस्ती परीसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून बिबट्याची दहशत (terror of leopards) आहे. एका पेक्षा जास्त बिबटे रहिवाशांच्या पाहण्यात आले आहेत. बिबट्यांनी (Leopard) या भागातील अनेक पाळीव कुत्रे व शेळ्यांचा फडशा पाडला आहे. वन विभागाने (Forest Department) या बिबट्यांना पकडण्यासाठी पिंजराही लावला होता. मात्र बिबट्या (Leopard) पिंजर्‍यात सापडला नाही. बुधवारी अचानक देसाई वस्ती परीसरातील दुर्गम भागात असलेल्या कैलास घोरपड़े यांच्या मालकीच्या गट नं.54 मधील विहिरीत पडून मृत्यू (Falling into a well and dying) झालेल्या अवस्थेत हा बिबट्या (Leopard) आढळला आहे.