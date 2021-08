कुकडी डाव्या कालव्याचे आवर्तन (Kukadi Left Canal Rotation) एक महिन्यापासून सुरू होते. कर्जत (Karjat), करमाळा (Karmala) तालुक्यातील भरणे झाल्यावर श्रीगोंदा (Shrigonda) तालुक्याच्या लाभक्षेत्रातील पिकांना पाणी मिळण्याची प्रतीक्षा (Waiting for the crops to get water) असताना कालव्यातील पाणी कमी झाले आहे. अगोदर 1 हजार 400 क्युसेसने सुरू असलेले कालव्यातील पाणी (Water) अवघे 500 क्युसेसने सुरू आहे. यात सगळ्या वितरीकांना पाणी मिळणे अशक्य असल्याने शेतकर्‍यांना उभी पिके जळताना पाहावी लागणार असल्याचे चित्र आहे. राजकीय नेत्यांनी जलसंपदा मंत्री (Minister of Water Resources) यांच्याकडे पुन्हा पूर्ण क्षमतेने पाणी सोडण्याची मागणी (Demand) केली आहे. श्रीगोंदा (Shrigonda) तालुक्यातील शेतकर्‍यांना कुकडीच्या (Kukadi) पाण्यासाठी कायमच अन्याय सहन करावा लागत असल्याचे चित्र दिसत आहे.