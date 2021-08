कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav

या आधी जगात कुठेही मुस्लिमांवर अन्याय (Injustice on Muslims) झाला, कुणी विटंबना अवमान केला तर भारतात निषेध व्हायचा (There used to be protests in India). पण या सध्या अफगाणिस्तानात (Afghanistan) मुस्लिम मुली, महिला भगिनी, बालके यांच्यावर अन्याय-अत्याचार हत्त्या (Injustice-murder) होत असूनही कुणीही निषेध-विरोध का करत नाही असा सवाल नगराध्यक्ष विजय वहाडणे (Kopargav Mayor Vijay Vahadane) यांनी केला आहे.