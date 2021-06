कोपरगाव उपजिल्हा रुग्णालयाला आरोग्य विभागाची मंजुरी - आमदार काळे

कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav

कोपरगाव ग्रामीण रुग्णालयाला (Kopargaon Rural Hospital) उपजिल्हा रुग्णालय (Sub-District Hospital) श्रेणी दर्जा द्यावा यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. या पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले असून कोपरगावसाठी उपजिल्हा रुग्णालयाला(Sub-District Hospital) महाविकास आघाडी सरकारच्या आरोग्य विभागाने मंजुरी (Approved by the Department of Health) दिली असून मतदार संघातील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न मार्गी लागला असल्याचे आमदार आशुतोष काळे (MLA Ashutosh Kale) यांनी सांगितले.