कोपरगाव तालुक्यात 83 हजार 644 लोकांनी घेतला कोवीड लसीचा पहिला डोस

कोपरगाव (Kopargav) तालुक्यात आजपर्यंत 83 हजार 644 नागरिकांनी लसीचा पहीला डोस (first dose of the vaccine) घेतला असून दुसरा डोस (Second Dose) घेणारांची संख्या 35 हजार 328 आहे. सध्या लसीची उपलब्धता चांगल्याप्रकारे होत असून ज्यांनी अजून लस घेतली नाही त्यांनी लस टोचून घ्यावी असे आवाहन तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. विकास घोलप यांनी केले आहे.