कोपरगाव |तालुका प्रतिनिधी| Kopargav

कोपरगाव (Kopargav) शहरातील 28 कामांना उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती (Temporary stay by the High Court) दिल्याने शहरातील राजकारण (Political) चांगलेच तापलेले असताना भाजपा व शिवसेनेच्या (BJP And Shivsena) काही नगरसेवकांनी (Corporators) पत्रकार परिषदेत पालिकेच्या बांधकाम अभियंत्यांवर खालच्या पातळीवर आक्षेपार्ह टीका (Criticized) केली. त्याच्या निषेधार्थ नगरपरिषदेच्या महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद संवर्ग संघटनेच्यावतीने नुकतेच नगराध्यक्ष विजय वहाडणे (Vijay Vahadane) यांना निवेदन दिले .