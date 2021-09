कोपरगाव रोटेगाव रेल्वे लाईनच्या प्रस्तावास मंजुरी द्या

त्याचा फायदा कोपरगाव-रोटेगाव या दुष्काळी भागातील दळणवळण (Transport in the drought prone area of ​​Kopargaon-Rotegaon) वाढून या भागाचा विकास होण्यास मदत होणार आहे. तसेच मनमाड रेल्वे स्टेशनवर असलेला अधिकचा भार काही अंशी कमी होण्यास मदत होणार आहे. कोपरगाव-रोटेगाव रेल्वे लाईनच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळावी याबाबत राज्यशासनाच्या अखत्यारीतील प्रस्तावास मान्यता मिळालेली नाही. त्याबाबत आपण तातडीने मान्यता द्यावी अशी विनंती आ. आशुतोष काळे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना केली आहे.