कोपर्डी प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी

अहमदनगर|Ahmedagar

राज्यभर गाजलेल्या कर्जत तालुक्यातील (Karjat Taluka) कोपर्डी (Kopardi) येथील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार (Abuse of a Minor Girl) व खून खटल्याची सुनावणी (Hearing) उद्या, सोमवार मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती साधना जाधव (Justice Sadhana Jadhav in the Mumbai High Court) आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण (Justice Prithviraj Chavan) यांच्यासमोर होणार आहे. याप्रकरणी सरकार पक्षातर्फे आपण बाजू मांडणार असल्याची माहिती विशेष सरकारी वकील उमेशचंद्र यादव (Public Prosecutor Umesh Chandra Yadav) यांनी दिली.