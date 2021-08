कोल्हार |वार्ताहर| Kolhar

कोल्हार (Kolhar) येथील प्रवरा नदीपात्रावर (Pravara River) आणखी एक नवीन अर्थात तिसरा पूल (third pool) उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. या नवीन पुलाच्या बांधकामासाठी जागेची (Construction of new bridge place) खा. डॉ. सुजय विखे (MP Sujay Vikhe Patil) पा. यांनी स्वतः कोल्हार खुर्द (Kolhar Khurd) येथे संबंधित अधिकार्‍यांसमवेत येऊन पाहणी केली. पुलाच्या बांधकामासंदर्भात येणार्‍या संभाव्य अडचणींसंदर्भात व त्या सोडविण्याकामी त्यांनी स्थानिक कोल्हार खुर्द ग्रामस्थांशी चर्चा केली.