केंदळ |वार्ताहर| Kendal

राहुरी (Rahuri) तालुक्यातील केंदळ बुद्रुक (Kendal Burduk) ते उंबरे (Umbare) सुमारे साडेपाच किलोमीटर डांबरीकरणाचे रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे (Road work is of inferior quality) झाले आहे. या कामाचे पितळ येथील ग्रामस्थांनी सोशल मीडियाच्या (Social media) माध्यमातून चव्हाट्यावर आणल्याने त्याची राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे (Minister of State Prajakt Tanpure) यांनी तातडीने दखल घेतली. त्यांनी प्रत्यक्षात पाहणी केली. कामाची चौकशी करून रस्त्याचा दर्जा सुधारावा यासाठी संबंधित अधिकार्‍यांची कानउघाडणी करून त्यांना सूचना केल्या. याबाबत ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे.