‘कोठेवाडी’च्या निर्णयाविरोधात आठ दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात अपील

कोठेवाडी येथील दरोडा व सामूहिक अत्याचार प्रकरणातील (Robbery and mass atrocities at Kauthewadi) काही आरोपींना (accused) औरंगाबाद खंडपीठ न्यायालयाने (Aurangabad bench) मोक्का (Mokka) कलमाच्या शिक्षेतून मुक्त केले. त्यावरून ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून दोन दिवसांपूर्वी पुण्यामध्ये विधान परिषदेचा उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे (Deputy Speaker of the Legislative Council Dr. Neelam Gorhe) यांच्यामार्फत ग्रामस्थांनी गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील (Home Minister Dilip Valase Patil) यांची भेट घेतली. वरिष्ठ पोलीस व महसूल अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. राज्याच्या ग्रामीण इतिहासात प्रथमच कोठेवाडीच्या महिलांनी गुन्हेगारांचा सामना करण्यासाठी शस्त्र परवाने (Weapons licenses Demad) मागितले.