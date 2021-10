जिल्ह्यातील शिवभोजन केंद्रातील अन्न तपासणी करण्याचे निर्देश

माहिती अधिकार कार्यकर्ते काकासाहेब बाजीराव गायके (Right to Information Activist Kakasaheb Bajirao Gayake) यांनी जिल्ह्यातील शिवभोजन केंद्रातून (Shivbhojan Center) देण्यात येत असलेल्या थाळीतील अन्नाचे दर्जाबाबत जिल्हा अधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकारी (Department of Food and Drug Administration) कार्यालयाकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीचे अनुषंगाने जिल्हा पुरवठा अधिकारी व पूरवठा निरीक्षक यांनी जिल्ह्यातील शिवभोजन केंद्रांची तपासणी (Inspection of Shivbhojan Center) केली असता शिवभोजन केंद्रातील अन्नाची दरजेबाबत अन्न व औषधे विभागाकडून तपासणी झाली नसल्याचे आढळून आले.