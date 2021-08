स्वातंत्र्यदिनी भंडारदरा परिसरात उच्चांकी गर्दीची शक्यता

भंडारदरा |वार्ताहर| Bhandardara

भंडारदरा धरण (Bhandardara Dam) परिसरात 15 ऑगस्ट या स्वातंत्र्यदिनी पर्यटकांच्या गर्दीचा (Crowds of tourists on Independence Day) महापूर लोटला जाण्याची शक्यता (Possibility) असून गर्दीवर नियंत्रण ठेवून (Controlling the crowd) कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याची राजूर पोलीस स्टेशनचे (Rajur Police Station) सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नरेंद्र साबळे (Assistant Inspector of Police Narendra Sable), पोलीस उपनिरीक्षक नितीन खैरनार (Sub-Inspector of Police Nitin Khairnar) व त्यांचे सहकारी यांच्या समोर मोठे आव्हान असणार आहे.