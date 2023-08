स्वातंत्र्य दिनी भंडारदरा व परिसर 'हाऊसफुल्ल'! वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

भंडारदरा धरणाच्या भिंतीजवळ गर्दी झाल्याने मोठी वाहतूक कोंडी होत आहे. पोलिस प्रशासनाने संभाव्य गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर उद्या सायंकाळी ८ वाजेपर्यंत एकेरी वाहतूक नियमन केल्याने पर्यटकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्रातल्या अनेक पर्यटनस्थळी अशीचं परिस्थिती आहे. दरम्यान महाराष्ट्रातील सर्वात उंच असणार्‍या कळसूबाई शिखरावरही (The highest peak in Maharashtra is Kalsubai) पर्यटकांची मोठी गर्दी पहावयास मिळत आहे.