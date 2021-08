साखर दरवाढीला अमित शहा यांची अनुकूलता

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

देशातील साखरेच्या किमान विक्री (Minimum sales of sugar in the country) दराच्या वाढीबाबत देशाचे नूतन सहकार मंत्री अमित शहा (New Co-operative Minister Amit Shah) आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खा. शरद पवार (NCP President MP. Sharad Pawar) यांच्यात मंगळवारी दिल्लीत (Delhi) विस्ताराने चर्चा झाली. यावेळी शहा यांनी दरवाढीबाबत पूर्ण सहमती दर्शविली. मात्र, याबाबत पंतप्रधानांशी चर्चा (Discussion with the Prime Minister) करून लवकरच योग्य निर्णय करण्यात येईल असे आश्‍वासन दिले असल्याची माहिती राष्ट्रीय साखर संघाच्यावतीने (National Sugar Association) देण्यात आली.