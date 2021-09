राहुरीत कर्डिले गटाचे कार्यकर्ते तनपुरे गटात दाखल

राहुरी |तालुका प्रतिनिधी| Rahuri

राष्ट्रीय नेते खा. शरद पवारांच्या (MP Sharad Pawar) शिकवणीप्रमाणे राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश (NCP Entry) करणार्‍या कार्यकर्त्यांचा (Workers) योग्य तो सन्मान राखला जाईल, याची जबाबदारी माझ्यावरही असल्याने शहाजी जाधव व त्यांच्या सहकार्‍यांचा योग्य तो मानसन्मान केला जाईल. त्यांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाचे मी स्वागत (welcome NCP entry) करतो, असे प्रतिपादन राज्याचे ऊर्जा व नगर विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे (Minister of State for Energy and Urban Development Prajakt Tanpure) यांनी केले.