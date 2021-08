तर दुसर्‍या गुन्ह्यात 3 ऑगस्ट रोजी सकाळी 9 वा. दरम्यान तालुक्यातील अकोले ते वाघापूर अवैध दारुची वाहतूक (Transport of illegal liquor from Akole to Wagahpur)होणार असल्याचे सहा. पोलीस निरीक्षक मिथुन घुगे (API Mithun Ghuge) यांना माहिती समजली. त्यांनी त्वरित पोलिसांचे पथक पाठवून छापा टाकून अवैधरित्या दारूविक्री करण्याचे उद्देशाने दारू वाहतूक करताना सद्दाम सलीम मणियार (कमानवेस, अकोले) रंगनाथ शांताराम पवार, सुनील बबन लांडे ( दोघे रा. वाघापूर) यांना 1 लाख 20 हजार 160 रुपयांची अवैध दारू वाहतूक करताना एका चार चाकी वाहनासह ताब्यात घेऊन गुन्हा दाखल केला.