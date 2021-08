पोलीस अधिकारी-वाळू तस्करांमधील कथित संभाषण ध्वनीफितीने खळबळ

नेवासा पोलीस स्टेशनच्या (Newasa Police Station) एका पोलीस अधिकार्‍याची अवैध धंदा असणार्‍या व्यक्तीबरोबर झालेल्या संभाषणाची क्लिप (Clip of conversation) नेवासा तालुक्यात व्हायरल (Viral in Newasa Taluka) झाल्याने पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे. त्या क्लिपमध्ये एक पोलीस अधिकारी समोरच्या व्यक्तीला तुम्ही पिंपळगाव (Pimpalgav) मध्ये उच्छाद मांडला असल्याने सगळ्यांचे धंदे बंद करावे लागतील. मी पोलीस स्टेशन मधून पिंपळगाव (Pimpalgav) येथे येण्यासाठी निघालो असून मी तिथे येण्याआधी सर्व वाहने काढून घ्या नाहीतर जेवढी वाहने मिळतील तेवढी जप्त (Seized) करण्यात येतील आणि येथुन पुढे मी सांगत नाही तोपर्यंत सर्व बंद राहील अशा आशयाच्या संभाषणाची ही क्लिप (clip of the conversation) असून ती नेवासा तालुक्यात (Newasa Taluka) फेसबुक (Facebook), व्हाट्सएपच्या (Whatsapp) माध्यमातून व्हायरल (Viral) झाली आहे. ही क्लिप कोणी व्हायरल केली? ही वाहने कसली होती? समोरील बोलणारी व्यक्ती कोण? आणि हा पोलीस अधिकारी नेमका कोण? याची चांगलीच चर्चा तालुक्यात रंगली आहे.