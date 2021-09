गायकवाड यांच्यासमोर अवैधधंदे रोखण्याचे आव्हान

पुणतांबा |वार्ताहर| Puntamba

राहाता पोलीस स्टेशनमध्ये (Rahata Police Station) नव्याने रुजू झालेले पोलीस निरीक्षक सुनिल गायकवाड (Police Inspector Sunil Gaikwad) यांच्यासमोर पुणतांबा (Puntamba) परिसरातील गुन्हेगारी व अवैध धंदे बंद करण्याचे मोठे आव्हान (The big challenge of closing down illegal businesses) आहे.