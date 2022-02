शेततळ्यात बुडून पती-पत्नीचा दुर्दैवी मृत्यू; वर्षभरापूर्वीच झाला होता विवाह

रांजणगाव देशमुख | वार्ताहर

शेततळ्यावर (farm) पाणी आणण्यासाठी गेलेल्या पती पत्नीचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना मंगळवार दि ८ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी साडेसहा वाजेच्या सुमारास कोपरगाव (Kopergoan) तालुक्यातील आंचलगाव शिवारात घडली आहे (Husband and wife die after falling on farm)