गेला चोरी करायला पण गमवावा लागला आपलाच जिव

घारगाव

उच्चदाब विद्युत वाहिनी (High voltage power line) टॉवरवरील विजेच्या तारांची चोरी (Theft of power lines) करत असताना तार तुटल्याने कमरेभोवती बांधलेल्या दोराचा गळफास (Noose of the Rope) लागून एकाचा मृत्यू (Death) झाला. योगेश रावसाहेब विघे (वय 20, रा. पिलानीवस्ती चिकलठाण, ता. राहुरी) असे मयताचे नाव आहे. यासंदर्भात घारगाव पोलिसांनी (Ghargav Police) पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.