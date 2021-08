श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur

शहरातील व्यापार्‍यांची दुकाने कोविड नियमांचे उल्लंघन (Violation of shops covid 19 rules) केले म्हणून श्रीरामपूर (Shrirampur) येथील पोलीस व नगरपालिका प्रशासनाने सील (Sealed by police and municipal administration) केली. त्यामुळे व्यापार्‍यांमध्ये घबराटीचे व अशांततेचे वातावरण निर्माण झाले. आ. कानडे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात (Collector Office) जाऊन जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले (Collector Rajendra Bhosale) यांची भेट घेतली व सील केलेली दुकाने साधक बाधक विचार करून खुली करण्याबाबत आग्रहाची विनंती केली. त्यानुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी उपविभागीय अधिकारी अनिल पवार (Collector Sub-Divisional Officer Anil Pawar) यांना फोन करून आ. कानडे (MLA Lahu Kanade) यांनी केलेल्या सूचना विचारात घेऊन तातडीने आजच कार्यवाही करावी अशा सूचना दिल्या.